chimico

alimentare

Euro/Dollaro USA

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,71%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-0,68%).tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,14.Tra glirilevanti, in Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 0,4%. È previsto questo pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Spagna l'annuncio del PIL. In Germania questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio moderatamente positivo per Wall Street. In particolare, ilsi muove sopra la parità, in sintonia con ilche tratta a 7.673,5 punti.