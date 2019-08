Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,66% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,71%, terminando la seduta a 7.664,47 punti. In frazionale calo il(-0,28%); sulla parità l'(0%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,15% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,00%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Si attende dal Giappone la diffusione del PMI manifatturiero, previsto domani.