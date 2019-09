viaggi e intrattenimento

, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.In luce sul listino milanese il comparto(+1,38%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,46%).Balza in alto lo, posizionandosi a +137 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Germania, annunciato il dato sull'Indice ZEW, pari a -22,5 punti. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Produzione industriale.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 7.837,75 punti.