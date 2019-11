bancario

utility

Euro/Dollaro USA

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+2,49%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,69%).Tra i principali cambi, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a 0,7%, e, pari a -0,6%. In Francia domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 8.243,75 punti.