Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 28.036,22 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 8.328,48 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,53%); in denaro l'(+0,7%).All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Composta, che cresce di un modesto +0,22%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%;è stabile, riportando un moderato +0,12%.Apprezzabile rialzo (+1,52%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,56%.È previsto venerdì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Giovedì è in programma il dato sul PhillyFed sempre degli Stati Uniti.