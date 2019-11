FTSE MIB

Diasorin

BPER

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,25%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,84%.Torna a salire lo, attestandosi a +154 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.Tra ledi maggior peso, pubblicati in, pari a 50,3 punti, e, che si attesta su 46,6 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e del PMI servizi.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 8.299,75 punti.