FTSE MIB

sanitario

viaggi e intrattenimento

spread

. Sulla stessa scia rialzista ilSi distinguono a Piazza Affari il settore(+2,50%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-1,35%).Balza in alto lo, posizionandosi a +166 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,36%.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP, delle Scorte di Petrolio e dell'ISM non manifatturiero. In Unione Europea sempre domani i mercati sono in attesa del PMI composito.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 8.287,5 punti.