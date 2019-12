Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,96%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 8.309,26 punti. Leggermente negativo il(-0,64%); leggermente positivo l'(+0,24%).. Sulla stessa scia rialzista il. Composta, che cresce di un modesto +0,56%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,37% sul precedente.Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,31%.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP, delle Scorte di Petrolio e dell'ISM non manifatturiero.In Unione Europea sempre domani i mercati sono in attesa del PMI composito.