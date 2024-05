Buongiorno dalla Borsa 3 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,85%, a 38.225,66 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 17.541,54 punti.Oggi il mercato di Tokyo è chiuso per la Festa della Costituzione come le borse cinesi chiuse anche oggi per la Festa del lavoro.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,38%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%; poco mosso, che mostra un +0,12%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,10% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.In Francia, il valore della Produzione industriale è -0,3%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, previsto sempre questo pomeriggio.