Scuola, Anief prova in Senato a trasformare il decreto in salva-precari

. "Dopo aver incontrato il ministro Dadone della Funzione Pubblica, il presidente dell'ARAN, abbiamo incontrato la presidenza del, nella persona del Capo di Gabinetto, per porgere i saluti istituzionali di, nuovo sindacato rappresentativo della scuola dal 19 novembre ", ha dichiarato il presidente. Il presidente Anief ha colto l'occasione per lanciare un appello ai senatori nello stesso giorno della presentazione del giovane sindacato alla presidenza di Palazzo Madama, chiedendo alla politica di risolvere una volta per tutte il problema della supplentite nelle istituzioni scolastiche, Università, Enti di ricerca, Accademie e Conservatori. "Anief vuole fare capire che da associazione di tendenza oggi ha la responsabilità e il dovere di rappresentare tutti i lavoratori della scuola, stiamo parlando di un milione e 300 mila persone"., dall'informazione rese ai lavoratori. Consultazioni su cosa? Sul rinnovo del contratto, su cosa secondo chi lavora ogni giorno per le nostre famiglie, per i nostri studenti, deve essere cambiato per tutelare i diritti sociali dei lavoratori e poi anche per informare un po' sulla giurisprudenza recente in merito ai contratti a termine, ricostruzioni di carriera e progressione di carriera del personale, e per finire anche per andare a vedere un po' quali sono i punti focali di una corretta contrattazione integrativa a livello nazionale a livello di istituto"."L'Anief, quindi, vuole partire dalle esperienze, da una riflessione e da un incontro con i lavoratori, per poi porre nei tavoli istituzionali, dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri competenti, tutte quelle tematiche che possono", conclude il sindacalista.