, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,47% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,42%).Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l', che scambia ui valori della vigilia a 1,11.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,6%.Sono previsti domani dal Regno Unito l'annuncio del PIL, e dall'Italia quello dei Prezzi alla Produzione. I mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 8.592 punti.