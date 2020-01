Scuola, Anief ai docenti: "Opportuno chiedere stato matricolare per fare il punto su carriera e scatti"

Il sindacato della scuolaa richiedere il loro, per procedere allaed alladi anzianità. Una priorità volta a farsituazioni di precariato o scatti di anzianità mai percepiti, ricorrendo nelle aule di tribunale.Lo ha detto il Presidente del sindacato,, in una intervista a Teleborsa, parlando dei programmi per le assemblee indette per quest'anno dallo stesso presso le scuole italiane."Il personale della scuola - spiega Pacifico - deve farsir vedere appunto tutto il servizio reso. Deve andare a recuperare il decreto die lo deve andare a confrontare conper dare la possibilità ai dirigenti sindacali Anief e agli avvocati degli uffici legali Anief, di andare aquesto decreto di ricostruzione di carriera ha rispettato i termini o, come è avvenuto per la maggior parte dei casi, ha"., ha affermqato Pacifico spiegando che vi sono due ordini di problemi:, relativi alla progressione di carriera, ematurati durante il periodo del precariato."Si tratta della volontà di dare ai precari che hanno tanto lavorato nella nostra scuola italiana, anche quando sono entrati di ruolo, quella valorizzazione professionale che non hanno avuto", ha detto il Presidente del sindacati, ricordando che c'è una prescrizione quinquennale sulla parte economica e decennale sulla parte giuridica.