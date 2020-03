Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1,39%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 8.461,84 punti. In denaro il(+0,95%); in netto peggioramento l'(-4,8%)., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Crolla, con una flessione del 3,86%; decolla, con un importante progresso dell'1,59%; in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,00%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,97% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,96%.Distribuito il dato sul PMI manifatturiero del Giappone, pari a 47,8 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell'ISM manifatturiero. Ancora stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI manifatturiero.