Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,98%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 8.530,34 punti, in forte calo dell'1,63%. Pesante il(-5,07%), come l'indice cinese (-1,10%)., mentre Piazza Affari resiste alle vendite generalizzate europee. Sensibili perdite per, in calo del 3,37%; tonfo di, che mostra una caduta dell'1,64%; in apnea, che arretra del 4,14%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -8,47%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 9,91%.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 3%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a -1,8%. Sono previsti domani dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea quello del PIL.