Scuole, si riapre il 7 Gennaio al 50 per cento Il commento di Marcello Pacifico

Con l'arrivo delle primee, quindi, anche insi può finalmente guardare alconma laè ancorae inPer questo la parola d'ordine resta rigorosamente, specie in undove trovano spazio ancora troppeda una possibile- ipotesi paventata da molti esperti - alle, dunque,mentre nel nostro Paese si guarda già a un appuntamentoquello dellail prossimocon ilallaalper poigradualmente alcome indicato neldello scorso: questo il messaggio ribadito più volte in questi mesi e scandito ancora a chiare lettere dal Presidenteper il quale laresta la", specie considerando chetra ledi quanti potranno".Per questo - prosegue Pacifico - "la nostraera quella di riaprireL'Italia è stata divisa ine da un paio di giorni laquesto fa sperare che è stata la. Ma non dobbiamo agire per dogmi, laguardando ai. Ad oggi, l'ordinanza del Ministro della Salute- rispetto a questi numeri - potrebbe andare bene ma va tenuto bene a mente che noi abbiamo riaperto lead agosto quando c'eranocome oggi. Dobbiamo soprattutto evitare che ladiventi ciò che non è mai stato, ossiadopo queste. "Lapuò andare avanti, non per sempre perchè lanon può certo sostituire", conclude Pacifico ma "mai come ora dobbiamo evitare di mettere il Paese nelle condizioni in cui ilpossa prendere il largo con eventuali ulterioriche sarebbero ilper la nostragià in".