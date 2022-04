Buongiorno dalla Borsa 8 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, con il, che termina a 34.583,57 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 14.531,81 punti.allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 26.985,8 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,65% e termina gli scambi a 11.972 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,36%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,92%;avanza dell'1,29%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,12% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio su base sia mensile che mensile. È previsto lunedì dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale del Regno Unito, in previsione ancora lunedì.