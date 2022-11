Legge di Bilancio: ok a Quota 103 ma serve riscatto gratuito degli anni di formazione universitari

Iltorna sulla disciplina dellecontenuta in Manovra, sollecitando, in particolare per la questione dlel riscatto gratuito della laurea. Lo chiede, Presidente del sindacato della scuola Anief."Sulle pensioni la, ma nn deve portare penalizzazioni a chi lavora nella scuola e nel pubblico impiego", afferma il sindacalista, ricordando che "dal 1973 che esiste una legge dello Stato che permette, ad esempio, al personale militare, di poter avere il"."Noi riteniamo che- conclude Pacifico - e riteniamo che sia giusto oggi riconoscere anche ai dipendenti pubblici, anche al personale della scuola, il riscatto gratuito degli anni universitari, in maniera tale da andare in pensione, anche con Quota 103, ma senza penalizzazioni".