Buongiorno dalla Borsa 9 settembre 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

MFE A

, con il, che termina a 45.514,95 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.762,3 punti.segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 43.459,3 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,22% e chiude a 12.512 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,61% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a -1,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Cina, e il dato sulla Produzione industriale dall'Italia. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.