Buongiorno dalla Borsa 9 settembre 2025 - [video]

Seduta in lieve rialzo per Wall Street
, con il Dow Jones
, che termina a 45.514,95 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100
avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.762,3 punti. Tokyo
segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 43.459,3 punti. Seduta in calo per Shenzhen
, che retrocede dell'1,22% e chiude a 12.512 punti.
All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità; piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,24%.
In buona evidenza a Milano il comparto media
, con un +1,61% sul precedente. Avanza MFE A
, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.
In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a -1,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Cina, e il dato sulla Produzione industriale dall'Italia. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.
