Milano 10:21
41.981 +0,62%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:21
9.243 +0,23%
Francoforte 10:19
23.734 -0,31%

Buongiorno dalla Borsa 9 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Torna alla pagina dei Video
Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 45.514,95 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.762,3 punti.

Tokyo segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 43.459,3 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell'1,22% e chiude a 12.512 punti.

All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,24%.

In buona evidenza a Milano il comparto media, con un +1,61% sul precedente. Avanza MFE A, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.

In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a -1,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Cina, e il dato sulla Produzione industriale dall'Italia. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.
Condividi
"
Altri Video
```