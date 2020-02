Le borse europee e piazza Affari ritentano il recupero a metà giornata, dopo una mattinata piuttosto sacrificata, a causa delle incertezze sull'economia internazionale.In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo(+2,12%), mentre la peggiore è Mediaset, che prosegue le contrattazioni in calo del 2,48%.Rimbalza il prezzo del petrolio, dopo il tonfo di ieri sulla scia del vertice OPEC: iloggi scambia con un guadagno dell'1,47%.Stamattina sono giunti positivi dati macro dall'Asia: gli ordini ine l'inflazione in Cina, ma il dato sull'export della Germania è apparso alquanto deludente. Nel pomeriggio si attendono i dati USA sulle scorte e vendite all'ingrosso e sulle scorte di greggio.Attesa una partenza tentennante per, anticipata dal derivato sull'S&P-500 che mostra un timido vantaggio dello 0,09%, mentre prosegue piatto il future sul Nasdaq-100 in calo dello 0,02%