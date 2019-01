Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

Seduta in calo perStreet, che retrocede dell'1,22% e chiude a 24.404,5 punti. Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,03% e chiude la seduta a 6.646,8 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 20.593,7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 7.523,8 punti.Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,51%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,84%.È previsto domani dall'l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Si attende domani dal Giappone e dagli Stati Uniti la diffusione delmanifatturiero.