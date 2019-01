Francoforte

amplia la performance positiva dello 0,70% e chiude a 24.575,6 punti. Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,18%, terminando le negoziazioni a 6.658,8 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 20.574,6 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 7.523,8 punti.Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%; poco mosso, che mostra un -0,12%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,68% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,68%.In, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 50 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. È previsto sempre questo pomeriggio daglil'annuncio del PMI manifatturiero.