FTSE MIB

STMicroelectronics

Telecom Italia

oro

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,03%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,59%.Sul mercato delle materie prime, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.289,8 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, pubblicati in, pari a 7,8%, e, che si attesta su 1,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PMI manifatturiero.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.467 punti.