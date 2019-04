Buongiorno dalla Borsa 10 aprile 2019 - [video]

Dow Jones

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,72% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.568,49 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,53%; sale l'(+0,82%)., così come a Piazza Affari. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,40% sul precedente.Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a 0,4%.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 1,8%.Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale.Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.