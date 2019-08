FTSE MIB

servizi finanziari

materie prime

Euro / Dollaro USA

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.In buona evidenza a Milano il comparto(+0,93%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-4,83%).Tra i principali cambi, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%.Tra lepiù importanti, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 46,5 punti, e, dove il valore è 49,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell'ISM manifatturiero.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.886,25 punti.