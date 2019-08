FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

Juventus

oro

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Milano, troviamo(+2,01%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.Sul mercato delle materie prime, lieve aumento dell', che sale a 1.531,5 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, pubblicato il dato sull'Indice IFO della Germania, pari a 94,3 punti. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sul PIL. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia consumatori.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.558,5 punti.