FTSE MIB

CNH Industrial

Banco BPM

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 5,26%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,24%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +164 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, in Italia, dove il valore raggiunge -0,1% su base annuale, mentre si registrano 0% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, che del PMI Chicago.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 7.763,5 punti.