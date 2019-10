BPER

Amplifon

petrolio

, colpiti da vendite sparse.Tra idi Milano, in evidenza(+0,71%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,58%.Nel comparto energetico, ilin calo (-1,21%) si attesta su 53,82 dollari per barile.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 7.845,5 punti.