, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,61%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,32%.Lieve calo dello, che scende a +165 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,40%.Tra lepiù importanti, in Giappone, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,2%. Lunedì si attende dalla Germania l'annuncio sulle Vendite al Dettaglio, e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 8.649,75 punti.