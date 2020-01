tecnologia

viaggi e intrattenimento

Euro/Dollaro USA

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+6,83%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto(-1,87%).Tra i principali cambi, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. In Giappone domani i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 8.649,75 punti.