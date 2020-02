Nasdaq 100

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,09%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 8.991,51 punti, in netto calo dell'1,58%. In ribasso il(-1,01%), come l'indice cinese (-3,52%).per il, al pari delle principali Borse Europee. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%.Apprezzabile rialzo (+0,60%) a Milano per il comparto. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,17%.In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 48,8 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell'ISM manifatturiero. Sempre stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI manifatturiero.