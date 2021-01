Legislazione scolastica, Anief avvia 100 seminari su norme, contratti e giurisprudenza

"Il 2021 prende il via all'insegna di uno dei cavalli di battaglia di, i, di aggiornamento esu tutte le novità legislative, giurisprudenziali ed anche contrattuali intervenute nel 2020". Lo annuncia il Presidente del sindacato,, in una intervista a Teleborsa, ricordando che "è un appuntamento importante che in passato ha visto migliaia di interessati seguire gli incontri formativi, per i quali è possibile anche chiedere il permesso dal dirigente scolastico perché rientranti nel novero dei cinque giorni annui"."E'di questi temi per le: dallaallache riguarda il bilancio pluriennale per il 21-23, sino ad arrivare al recentissimoin discussione in Parlamento". "Sono tutti provvedimenti - ricorda - che hanno riguardato gli, idel personale, ii, ile la didattica a distanza, lanelle scuole e le. Sono tutti argomenti molto importanti che vogliamo approfondire con il personale"."In qualità di Presidente Anief interverrò nel dibattito, per incontrare tutto il personale della scuola", assicura il leader del sindacato, anticipando "faremoa, il primo è in calendario a, poi andremo in tutte le province d'Italia nei successivi due mesi"."La novità di quest'anno - conclude - è il collegamento a distanza, ma sempre potendoci guardare negli occhi, restando insieme, ancorché in sicurezza ed a distanza, per continuare ad informare e formare tutti i lavoratori della scuola".