Buongiorno dalla Borsa 17 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Alerion Clean Power

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.945,47 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 15.833,17 punti.conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 33.585,2 punti.riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 9.979,7 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Composta, che cresce di un modesto +0,37%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,16% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.Tra ledi maggior peso, nel Regno Unito annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -2,7%., lo stesso dato si attesta su -0,3%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.