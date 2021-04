1 minuto in Borsa 12 aprile 2021 - [video]

DiaSorin

Moncler

oro

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita dell'8,38%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,33%.Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.740,6 dollari l'oncia.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore delle Vendite al Dettaglio è 3%. Si attende domani dal Regno Unito e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione sempre domani.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.876 punti.