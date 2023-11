Buongiorno dalla Borsa 13 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dell'1,15% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 15.529,12 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 32.585,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,1%, terminando le negoziazioni a 9.988,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,39%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,40%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,47% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 7,48%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dalla Spagna quella dei Prezzi al Consumo.