Buongiorno dalla Borsa 14 novembre 2023 - [video]

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.337,87 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,30%, chiudendo a 15.482,79 punti.allunga timidamente il passo dello 0,34% e chiude a 32.695,9 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 10.005,6 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,15%; poco mosso, che mostra un +0,08%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,91% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,49%., pari a 3,5%.con valore pari a 4,2%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quello del PIL.