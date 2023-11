Buongiorno dalla Borsa 15 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

BasicNet

, con ilche avanza a 34.827,7 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 15.812,47 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,52%), archiviando le contrattazioni a 33.519,7 punti.lievita dello 0,72% e archivia la seduta a 10.078 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%;avanza dello 0,89%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,99% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 2,59%.In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 4%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 4,6%. Stamattina saranno diffusi il dato sulla Produzione industriale dall'Unione Europea, e il dato sui Prezzi al Consumo dall'Italia.