Buongiorno dalla Borsa 16 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

, con ilche sale dello 0,47% a 34.991,21 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 15.817,18 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 33.424,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,23% e chiude a 9.954,4 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%;è stabile, riportando un moderato -0,13%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,33% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,38%.In, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 1,4%. Si attende questo pomeriggio daglila diffusione della Produzione industriale, del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.