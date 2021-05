Buongiorno dalla Borsa 7 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,82%. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 29.357,8 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,58% e termina gli scambi a 14.210,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. In luce, con un ampio progresso dell'1,04%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%; composta, che cresce di un modesto +0,33%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,90% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,49% sui valori precedenti.In Francia annunciata la Produzione industriale pari a 0,8%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 2,5%. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Variazione occupati.