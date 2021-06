Buongiorno dalla Borsa 23 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 33.945,58 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 14.270,42 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 28.874,9 punti.conclude in progresso dello 0,38%, archiviando la sessione a 14.696,3 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Resta vicino alla parità(-0,13%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,22% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,84%.È previsto domani dalla Spagna l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO.