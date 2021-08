Buongiorno dalla Borsa 23 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15.092,57 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,78%), archiviando le contrattazioni a 27.494,2 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,61% e termina gli scambi a 14.253,5 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,73%; in luce, con un ampio progresso dello 0,90%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,98% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,26%.Si attende domani dalla Germania la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto mercoledì sempre dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Sempre mercoledì è in programma il dato sugli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti.