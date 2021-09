1 minuto in Borsa 13 settembre 2021 - [video]

Pirelli

DiaSorin

oro

La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,09%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Tra le materie prime, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.788,4 dollari l'oncia.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione.È previsto domani sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 15.513,75 punti.