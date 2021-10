1 minuto in Borsa 18 ottobre 2021 - [video]

Banca Generali

Banca Mediolanum

oro

, colpiti da vendite sparse.Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,98%.Tra le principali materie prime, lieve calo dell', che scende a 1.762,5 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, distribuito il dato sul PIL della Cina, pari a 0,2%. Si attende mercoledì dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Produzione industriale.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 15.077,5 punti.