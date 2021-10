Buongiorno dalla Borsa 28 ottobre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, in flessione dello 0,74% sul; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 15.598,39 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 28.820,1 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 14.393,5 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,20%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,79% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 5,5%. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall'Italia. È previsto sempre questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.