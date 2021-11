Buongiorno dalla Borsa 11 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 15.985,57 punti.conclude in progresso dello 0,59%, archiviando la sessione a 29.277,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 14.515,9 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,51% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,37%.Pubblicati in, pari a -0,4%, e, che si attesta su 1,3%. Domani si attende dalla Spagna l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale.