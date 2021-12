Buongiorno dalla Borsa 3 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

, con ilin rialzo dell'1,82%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.amplia la performance positiva dell'1,00% e chiude a 28.029,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 14.765,6 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%; composta, che cresce di un modesto +0,6%; in luce, con un ampio progresso dello 0,87%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,83% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,04%.In Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0,9%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto sempre questo pomeriggio.