Buongiorno dalla Borsa 15 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Sesa

, con ilche lima lo 0,30%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 15.914,9 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,1%, archiviando la seduta a 28.459,7 punti.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 15.136,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,43%; piatta, che tiene la parità; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Apprezzabile rialzo (+1,46%) a Milano per il comparto. Bene, con un rialzo dell'1,61%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 5,5%, e, dove il valore è 2,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.