Buongiorno dalla Borsa 11 gennaio 2022 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 36.068,87 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.614,43 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Ribasso per, in flessione dello 0,90%, termina le contrattazioni a 28.222,5 punti.conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 14.407 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,87%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,95%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,27% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02%.Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. È previsto domani dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo. In Unione Europea sempre domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.