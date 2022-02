Buongiorno dalla Borsa 23 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,42%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 13.870,53 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività (Emperor's Birthday). Ribasso per, in flessione dell'1,29%, termina le contrattazioni a 13.297,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,74%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,45%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%.Apprezzabile rialzo (+3,13%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 5,19%.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PIL e delle Scorte di Petrolio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto stamattina.