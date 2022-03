1 minuto in Borsa 1 marzo 2022 - [video]

bancario

spread

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-4,60%).In deciso ribasso lo, che si posiziona a +152 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,52%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 5,7%., lo stesso dato si attesta su 0,9%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sull'ISM manifatturiero dagli Stati Uniti.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 14.091,75 punti.