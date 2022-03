Buongiorno dalla Borsa 30 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche avanza a 35.294,19 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,68% termina a quota 15.239,32 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,80%, termina le contrattazioni a 28.027,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 11.895,1 punti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%; resta vicino alla parità(+0,03%); pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,77% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,24%.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 9,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania, in previsione sempre questo pomeriggio.